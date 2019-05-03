video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعيين أول امرأة بمنصب رئيسة هيئة القضاة الماليزية

الجمعة، 03 مايو 2019 10:00 ص
تعيين أول امرأة بمنصب رئيسة هيئة القضاة الماليزية مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
كوالالمبور أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزى، تعيين تنجكو ميمون توان محمد رئيسة لهيئة القضاة الماليزية خلفا لريتشارد مالانجوم الذي أحيل إلى التقاعد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الماليزي، في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إنه بعد مشاورات بين ملك البلاد عبدالله بن السلطان أحمد شاه ورئيس الوزراء مهاتير محمد تم اختيار تنجكو ميمون توان محمد لرئاسة الهيئة القضاة الماليزية.

وأضاف البيان أن موعد مراسم أداء اليمين الدستورية وإصدار وثائق التعيين أمام الملك، سيعلنه مكتب رئيس المحكمة الاتحادية الماليزية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماليزيا تفرج عن فيتنامية اتهمت بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

رئيسة هيئة القضاة الماليزية

ماليزيا

أخبار ماليزيا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة