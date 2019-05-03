تعيين أول امرأة بمنصب رئيسة هيئة القضاة الماليزية

كوالالمبور أ ش أ

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزى، تعيين تنجكو ميمون توان محمد رئيسة لهيئة القضاة الماليزية خلفا لريتشارد مالانجوم الذي أحيل إلى التقاعد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الماليزي، في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إنه بعد مشاورات بين ملك البلاد عبدالله بن السلطان أحمد شاه ورئيس الوزراء مهاتير محمد تم اختيار تنجكو ميمون توان محمد لرئاسة الهيئة القضاة الماليزية.

وأضاف البيان أن موعد مراسم أداء اليمين الدستورية وإصدار وثائق التعيين أمام الملك، سيعلنه مكتب رئيس المحكمة الاتحادية الماليزية.