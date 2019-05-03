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تعرف على جهود مديريات الأمن خلال 24 ساعة

الجمعة، 03 مايو 2019 11:58 ص
تعرف على جهود مديريات الأمن خلال 24 ساعة أسلحة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الغربية، الفيوم، أسوان"، حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة" عن ضبط "قطعة سلاح نارى ، 5 قضايا مخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 54 قضية تموينية متنوعة ، 476 مخالفة مرافق ، 703 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 4220 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية".

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط "14 قضية تموينية متنوعة ، 607 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 464 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن أسوان، وتم ضبط " 2 قطعة سلاح نارى ، 83 قضية تموينية متنوعة ، 366 مخالفة مرافق ، 931 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 1027 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.

            

 


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