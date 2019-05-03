تعرف على جهود مديريات الأمن خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الغربية، الفيوم، أسوان"، حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة" عن ضبط "قطعة سلاح نارى ، 5 قضايا مخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 54 قضية تموينية متنوعة ، 476 مخالفة مرافق ، 703 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 4220 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية".

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط "14 قضية تموينية متنوعة ، 607 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 464 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن أسوان، وتم ضبط " 2 قطعة سلاح نارى ، 83 قضية تموينية متنوعة ، 366 مخالفة مرافق ، 931 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 1027 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.