تعرف على جهود أسوان لمكافحة انتشار الحشرات فى الصيف

أسوان - ندى سليم

تواجه محافظة أسوان، خلال فصل الصيف، العديد من المشكلات خاصة مع انتشار بعض الحشرات مثل النمل الأبيض والذباب والناموس، ومؤخرا الخنافس الطائرة، ويستعرض اليوم السابع أهم استعدادات المحافظة لمواجهة حشرات فصل الصيف الناقلة للأمراض.

١. رش المناطق النائية والقرى والمدن من خلال سيارات التيفا وفرق الملاريا.

٢. حملات مكبرة من قبل مديرية الصحة لمواجهة الذباب والناموس من خلال استخدام المبيدات.

٣. وضع خطة زمنية للانتهاء من حشرات الصيف من خلال التنسيق مع الوحدات المحلية لتوسيع دائرة أعمال المكافحة على مراحل وبشكل يومى والتى تبدأ مع فترة غروب الشمس.

٤. تشديد الرقابة الصحية على المنافذ الحدودية سواء كانت برية أو نهرية أو جوية.

٥. تطهير البرك والمستنقعات والمصارف المائية بالمبيدات اللازمة.

٦. الفحص العشوائى لـ 21 عينة دم من المواطنين السودانيين للتأكد من عدم انتشار مرض الملاريا بمدينة إدفو.

٧. مواجهة حشرة الخنفساء الطائرة من خلال الرش اليدوى أو الرش عن طريق جهاز الرذاذ وجهاز الضباب.