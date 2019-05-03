ترامب: بوتين لا يسعى للتدخل فى فنزويلا ويريد تطورا إيجابيا للأحداث هناك

وكالات الأنباء

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أعقاب اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يسعى للتدخل في فنزويلا وإنما يريد تحقيق تطور إيجابي للأحداث هناك.