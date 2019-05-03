تحصين 150ألف و806 حيوان ضد مرض جدرى الماشية بكفر الشيخ

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض جدرى الماشية وجدرى الضأن، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، مدير عام الطب البيطرى ومدير عام الإدارة العامة للمجازر، تمكنت من تحصين 150 ألف و806 حيوان ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدرى الضأن، من بينها "13 ألف و949 أغنام، و136 ألف و857 أبقار".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أنه يقدم الشكر للدكتور الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، وكيل الوزارة مدير عام الطب البيطرى ومدير عام الإدارة العامة للمجازر، والعاملين بالطب البيطرى، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.