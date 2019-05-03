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تحرير 1274 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

الجمعة، 03 مايو 2019 06:25 م
تحرير 1274 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ حملة مرورية بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة إدارة المرور بكفرالشيخ بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، من ضبط 1274 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفرالشيخ، وسيدى سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق، كما تمكنت من ضبط 10 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 36 مخالفة دراجة نارية، و39 انتظار خاطئ، و31 مخالفة سير بدون تراخيص 21 بدون رخص قيادة و10 بدون رخص تسيير، و1126 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

 


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