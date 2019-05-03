بعد قليل.. مصطفى مدبولى يلتقى الرئيس اللبنانى العماد ميشيل فى بيروت

رسالة بيروت - هند مختار





يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، ثانى أيام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل، ورئيس مجلس النواب نبيه برى.

ويؤدى رئيس الوزراء، صلاة الجمعة، بأحد المساجد الكبرى بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ويشهد رئيسا وزراء كل من البلدين التوقيع على مذكرات التفاهم بين البلدين، ومحضراجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل برنامج عمله فى زيارته للبنان أمس الخميس، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، الذى كان على رأس مستقبلى مدبولى بمقر الحكومة، وتم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، واستعراض حرس الشرف.