اليوم.. رئيس الوزراء يؤدى صلاة الجمعة بأحد المساجد الكبرى فى بيروت

رسالة بيروت - هند مختار

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى ثانى أيام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، اجتماعات مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، وذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بأحد المساجد الكبرى فى بيروت.

ويشهد رئيسا وزراء مصر ولبنان االتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، ومحضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل برنامج عمله فى زيارته للبنان أمس الخميس، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، وأجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريرى، الذى كان على رأس مستقبلى مدبولى بمقر الحكومة، وتم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، واستعراض حرس الشرف.

وعقد رئيسا الوزراء المصرى واللبنانى جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الوفدين، وضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة، والاستثماروالتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى لبنان.