النيابة تستعلم عن حالة متهم أصيب بتبادل إطلاق نار مع قوة استهدفت ضبطه بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

استعلمت النيابة العامة بشمال الجيزة عن الحالة الصحية لمتهم مطلوب ضبطه على خلفية تورطه فى قضايا تشاجر وحيازته أسلحة نارية وذخيرة والذي أصيب فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن التى توجهت لضبطه بكرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت معلومات وردت لضباط مديرية أمن الجيزة تفيد باختباء عاطل بمدينة كرداسة، لكونه هاربا من تنفيذ 8 أحكام قضائية، ومتهم بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين 9 أشخاص بسبب خلافات سابقة حول استئجار أحد الجراجات، وتبادل أطراف المشاجرة التعدى بالضرب وإطلاق المتهم أعيرة نارية مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين.

وعلى الفور توجهت مأمورية أمنية مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزى، ولدى شعور المتهم بتواجد القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية واستقل سيارة ملاكى وهرب، فطاردته القوات وأطلقت أعيرة نارية لاستيقافه وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه والسيارة وبحوزته بندقية آلية و10 طلقات، و تبين إصابته بعيار نارى بالفخذ الأيمن وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة لتلقى العلاج.