النيابة تأمر بتشريح جثة خادمة سقطت من الطابق الثالث عشر بعقار سكنى فى الدقى

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة خادمة تحمل جنسية دولة آسيوية، سقطت من الطابق الثالث عشر بعقار سكنى بحى الدقى، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الخادمة كانت تعانى من أزمة نفسية دفعتها للانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث عشر، واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، وجارى استكمال التحقيق.

تلقى المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيدة من الطابق الثالث عشر بالدقى، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم هانى الحسينى رئيس مبادث الدقى، ومعاونه الرائد حسام العباسى، أن خادمة تحمل جنسية دولة آسيوية سقطت من الطابق الثالث عشر مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة أنهت حياتها فى الحال.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو البرعى مفتش المباحث الجنائية إجراء التحريات، لبيان وجود دافع لانتحارها من عدمه، وتولت النيابة التحقيق.