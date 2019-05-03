video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"المغربى" يشهد حفل ختام برنامج التبادل الطلابى بين جامعة بنها والجامعات الصينية

الجمعة، 03 مايو 2019 12:16 م
"المغربى" يشهد حفل ختام برنامج التبادل الطلابى بين جامعة بنها والجامعات الصينية التبادل الطلابى بين جامعة بنها والجامعات الصينية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

شهد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، حفل ختام برنامج التبادل الطلابي بين جامعة بنها وجامعتي "ووهان" ووسط الصين الصينيتين والذى أقيم تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.

 وقام الدكتور المغربي، بتوزيع شهادات المشاركة التي منحتها جامعة بنها للوفد الطلابى والمشرفين ومنسقى العلاقات الدولية بالكليات التى قام الوفد بزيارتها خلال فعاليات البرنامج.

 وأكد المغربى، أن زيارة الوفد الطلابى الصينى تأتي في اطار اتفاقيات التعاون التي وقعتها جامعه بنها مع عدد من الجامعات الصينية ومنها جامعة ووهان ووسط الصين الزراعية، حيث تنص هذ الاتفاقيات علي تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف علي العلاقات الدولية، أن الوفد الطلابي تكون من 14 طالب وطالبة ومشرف من جامعة وسط الصين الزراعية، و9 من الطلبة ومشرف من جامعة ووهان الصينية وقاموا بزيارة عدد من كليات الجامعة بهدف التعرف علي البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية بها.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد استقبل وفد من الطلاب الصينيين من جامعتى وسط الصين الزراعية ووهان بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعه بنها لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور السعيد، خلال استقباله للوفد الطلابي علي عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيراً إلى أن هناك مساحات مشتركه من التعاون بين جامعة بنها وعدد من الجامعات الصينية وفي مقدمتها جامعتي وسط الصين الزراعية ووهان.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أول وحدة للكشف وعلاج سرطان الثدى بالمجان فى القليوبية.. رئيس جامعة بنها: اختيار المستشفى الجامعى لتكون مركزا يؤكد ثقة الجميع بها.. ومدير المستشفى: افتتاحها الأسبوع المقبل لخدمة 5 محافظات بتكلفة 30 مليون جنيه

جامعة بنها: شعبان عبدالرحيم سيقيم حفلا خيريا يخصص عائده للمستشفى الجامعى

اخبار القليوبية

جامعة بنها

جامعات الصين

التبادل الطلابي

رئيس جامعة بنها




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة