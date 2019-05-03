"المغربى" يشهد حفل ختام برنامج التبادل الطلابى بين جامعة بنها والجامعات الصينية

وقام الدكتور المغربي، بتوزيع شهادات المشاركة التي منحتها جامعة بنها للوفد الطلابى والمشرفين ومنسقى العلاقات الدولية بالكليات التى قام الوفد بزيارتها خلال فعاليات البرنامج.

وأكد المغربى، أن زيارة الوفد الطلابى الصينى تأتي في اطار اتفاقيات التعاون التي وقعتها جامعه بنها مع عدد من الجامعات الصينية ومنها جامعة ووهان ووسط الصين الزراعية، حيث تنص هذ الاتفاقيات علي تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف علي العلاقات الدولية، أن الوفد الطلابي تكون من 14 طالب وطالبة ومشرف من جامعة وسط الصين الزراعية، و9 من الطلبة ومشرف من جامعة ووهان الصينية وقاموا بزيارة عدد من كليات الجامعة بهدف التعرف علي البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية بها.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد استقبل وفد من الطلاب الصينيين من جامعتى وسط الصين الزراعية ووهان بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعه بنها لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور السعيد، خلال استقباله للوفد الطلابي علي عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيراً إلى أن هناك مساحات مشتركه من التعاون بين جامعة بنها وعدد من الجامعات الصينية وفي مقدمتها جامعتي وسط الصين الزراعية ووهان.