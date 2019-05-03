المحكمة الدستورية التركية: السلطات انتهكت حرية التعبير والأمن الشخصى

أنقرة /أ ش أ/

قضت المحكمة الدستورية فى تركيا، بأن السلطات انتهكت حرية التعبير والأمن الشخصى لصحفيين احتجزتهما باتهامات تتعلق بالإرهاب، بعد تحركات الجيش فى عام 2016، ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) مساء الخميس .

ومنذ تحركات الجيش التركى، زجت السلطات بأكثر من 77 ألف شخص فى السجن انتظارا لمحاكمتهم بينما عزلت نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين أو أوقفتهم عن العمل.

وصدرت فى أبريل الماضى أحكام بالسجن تصل إلى ثمانية أعوام وشهر واحد على 14 من العاملين بصحيفة (جمهوريت)، أحد الأصوات القليلة المتبقية المنتقدة للحكومة، فى اتهامات بالإرهاب ودعم رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن الذى تحمله أنقرة مسؤولية تدبير تحركات الجيش التركى.