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الشيوخ الأمريكى يفشل بنقض قرار ترمب الداعم للتحالف باليمن

الجمعة، 03 مايو 2019 03:00 ص
الشيوخ الأمريكى يفشل بنقض قرار ترمب الداعم للتحالف باليمن الكونجرس
واشنطن أ ش أ
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فشل مجلس الشيوخ الأمريكى فى إبطال حق النقض "الفيتو" الذى استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار ينهى الدعم الأمريكى للسعودية فى حرب اليمن، فى انتصار لسياسة البيت الأبيض القائمة على مواصلة دعم المملكة.

ومع استمرار التصويت، كان هناك ما لا يقل عن 42 صوتا رافضا، فيما يضمن ألا يحصل الإجراء على أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض بالمجلس المؤلف من 100 مقعد..حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد استخدم حق النقض ضد قرار للكونجرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن فى حرب التحالف بقيادة السعودية فى اليمن.

 


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الشيوخ الأمريكى

ترمب

للتحالف العربى

اليمن




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