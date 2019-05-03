الشرطة تطارد صاحب مصنع طفايات الحريق المغشوشة.. والتحريات: بدون ترخيص

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، أن مصنع طفايات الحريق الذى تم مداهمته لاتهام مالكه بالغش التجارى غير مرخص، ولا يمتلك أى أوراق تثبت تسجيله لدى الجهات الحكومية المسئولة عن إصدار التراخيص.

كما توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع يجمع الطفايات المتهالكة والمنتهية الصلاحية، ويعيد تعبئتها بعد إعادة طلاءها وتجديدها وتعبئتها باستخدام مواد كيماوية، تساعد على اشتعال النيران.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث استخدام صاحب المصنع لعلامات تجارية شهيرة فى ترويج المنتجات المغشوشة لسهولة بيعها، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض عليه، فى الوقت الذى تم إحالة مدير المصنع المضبوط إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تورط "محمد. ص" صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة طفايات بدائرة قسم شرطة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من طفايات الحريق المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام، وإعادة طلائها وتجديدها وتعبئتها بمواد مغشوشة..

وبمداهمة المصنع تم القبض على "عمرو. ش" المدير المسؤل عن المصنع وبتفتيشه عثر على طن و640 كيلوا جرام سوائل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، و280 اسطوانة و260 قطعة تجهيز، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.