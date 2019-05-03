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السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إيطاليا ليحث الأوضاع فى ليبيا

الجمعة، 03 مايو 2019 07:50 م
السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إيطاليا ليحث الأوضاع فى ليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسى  مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاتصال  تناول التباحث بشأن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع فى ليبيا
 
وأكد الرئيس فى هذا الإطار دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقاً لمبادئ الموقف المصرى المتمسك بوحدة أراضى ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم فى عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.
 
ومن جانبه اكد رئيس الوزراء الايطالي الحرص على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر فى شتى المجالات استمرارا لما تشهده العلاقات بين البلدين من تعاون مثمر خلال السنوات الاخيرة.
 

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