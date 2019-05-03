الرئيس الانتقالى لكازاخستان يترشح رسميا فى الانتخابات الرئاسية المبكرة

أستانا /أ ش أ/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فى كازاخستان، اليوم الجمعة، عن تقديم الرئيس الكازاخى الانتقالى قاسم جومارت توكاييف وثائقه إلى لجنة الانتخابات المركزية كمرشح للرئاسة.

وقالت اللجنة - فى بيان أوردته وكالة أنباء كازاخستان "كازينفورم" - "إن قاسم جومارت توكاييف قدم الوثائق لخوض الانتخابات الرئاسية".

واختار الحزب الحاكم فى كازاخستان، الرئيس الانتقالى قاسم جومارت توكاييف ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة فى 9 يونيو المقبل.

وكان توكاييف - الذى شغل منصب رئيس مجلس شيوخ كازاخستان - قد تولى مهام رئيس البلاد، بعد إعلان الرئيس نور سلطان نزارباييف استقالته من منصبه فى شهر مارس الماضى بعد ما يقارب من 30 عامًا فى الحكم.

يذكر أن استقالة نور سلطان نزارباييف، تأتى فى ظل ازدياد حالة السخط المجتمعى فى كازخستان، إزاء وضع الاقتصاد، الذى ترديت أوضاعه نتيجة تدهور أسعار النفط عام 2014.