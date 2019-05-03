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الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الجمعة، 03 مايو 2019 10:25 م
الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى
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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاتصال التليفوني بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى، مساء اليوم، مناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية".

وأضاف"راضى"، أنه تم التأكيد علي القضاء على كافة أشكال الإرهاب والمليشيات والتنظيمات المسلحة، وضرورة التصدي للتدخلات الخارجية المتكررة في ليبيا لمنع عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب الي داخل البلاد. مع دعم وحدة المؤسسة العسكرية لاستعادة مقومات الشرعية والاستقرار والأمن في ليبيا.

وتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسى،  مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاتصال  تناول التباحث بشأن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع فى ليبيا.


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ايطاليا

جوزيبى كونتي

ليبيا

الجيش الليبي




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