الديكتاتور يرتبك.. أردوغان يحذر من "الربيع التركى"

كتب محمد جمال

فى كلمة لايقال عنها إلا الخوف والارتباك ، اتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى كلمة ألقاها اليوم الجمعة، الحالمين بحدوث "ربيع تركى" بالواهمون.

ولفت الرئيس التركى إلى أن الدول الأوروبية التى تنعم بالطمأنينة، مدينة لتركيا ، مضيفا: "بدأت المدن الأوروبية فى الاحتراق.. وعلى الراغبين بتحريك خطوط الصدع الاجتماعى بتركيا، النظر أولا إلى الأرضية الهشة التى يجلسون عليها".

يذكر أن نظام الرئيس التركى أردوغان، ، يمارس أقسى درجات العنف ضد المعارضين ويلقى القبض على الآلاف سواء من الجيش أو المواطنين تحت عباءة محاولة الانقلاب عليه ، خاصة بعد فشل تحركات الجيش عام 2017 والتى تحركت لتحرير الشعب التركى من النظام الحاكم الغاشم.