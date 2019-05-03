الدكتور الفرفروش رزق.. عميد كلية بالأقصر يطلق فكرة للتواصل مع الطلاب بـ" صراحة"



عميد كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر الدكتور هشام المعداوي، إتخذ طريق مختلف لمساعدة طلاب وطالبات الكلية فى تقديم شكواهم وطلباتهم وأفكارهم بصورة سرية تماماً دون أن يعلم أحد بأسماؤهم أو هويتهم مما يساعد فى الشفافية وعرض المشكلات بصورة طبيعية دون أية تخوفات من نجاح أو رسوب أو تعنت من الدكتور فى الكلية.

"أى حد بيكتب رسالة شكوى للعميد على صراحة مش بيحصله أى مشكلة"، كوميكس ساخر وضعه عميد الكلية على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى لدعم الطلاب فى تقديم شكواهم دون أية تخوفات، وبعدها إنهالت عليه الرسائل من كافة طلاب الكلية وأطلقوا عليه وصف مميز وهو "الدكتور الفرفوش"، وذلك بعد تقديم الردود على الطلاب بطريقة كوميدية عبر صور وكوميكس للترويح عن الطلاب الذين يقدمون شكواهم المختلفة عبر تطبيق "صراحة".

ويقول الدكتور هشام المعداوى عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن فكرة إستخدام تطبيق صراحة راودته منذ فترة ولكنه لم يقرر وقتها البدء فى إستخدام التطبيق وفكر فترة ليس بالطويلة حتى بدء فى إستخدام "صراحة" فى 22 أبريل وفوجئ بالكم الضخم من الرسائل من كافة الطلاب منها الجاد فى السؤال والشكاوى والمقترحات ومنها ما يدخل فى صيغة المزاح، وقرر تقبل جميع الرسائل بأجواء لطيفة ساخرة، قائلاً: "منذ سنوات كانت الشكاوى والمقترحات للطلاب فى أى مؤسسة تعليمية أو جامعية عبارة عن صندوق خشبى معلق فى جدران الكلية والأقسام لتلقى مطالب وشكاوى الطلاب ولكنه لا يوجد إقبال نهائى عليها لعدم ثقة الطلاب فى هذا الامر، وبعد فترة تغير الوضع واصبحت توجد صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك للكليات المختلفة لإستقبال الشكاوى ولكن كانت توجد تخوفات للطلاب من هذا الأمر خوفاً من المضايقات بعد الشكاوي، ولذلك قرر البدء فى إستخدام تطبيق صراحة".

ويضيف الدكتور هشام المعداوي، أنه فكر فى فتح باب لإستقبال شكاوى الطلاب دون أسماء وهو ما أتاحة له تطبيق صراحة الذى يقدم الرسائل بسرية تامة دون ذكر للإسم، وقرر أيضاً أن يكون الرد غير تقلدى عبر كوميكس ساخر بجانب الرد العلمى فى الشكاوى المختلفة لإضفاء جو من البهجة بين الطلاب، مؤكداً على أنه كان رافض فكرة موقع صراحة، ويعتبرها وقت ضائع مثل تطبيقات مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعى، ولكنه قرر المشاركة فيها لتكون لكن فرصة لسماع أراء الطلاب وباقى الناس بدون قناع (معالى العميد وحضرتك وسيادتك وشخبطة معاليك تخطيط لمستقبل مصر عشر سنين قدام.

ومن أبرز الرسائل التى نشرها عميد كلية الفنون الجميلة للطلاب على صفحته بعد بدء إستخدامه لتطبيق "صراحة"، قال لهم: "دلوقتى تقدر تتكلم بدون رقابة لو ظلمتك ادينى فرصة اطلب منك المغفرة، لو ضايقتك ادينى فرصة اعتذر لك لو بتكرهنى ادينى فرصة اغير اللى بتكرهه فيا يمكن استحق محبتك".

ويؤكد الدكتور هشام المعداوى عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أنه توجد عينات لرسائل ساخرة ومضحكة للغاية من الطلاب ومنها "الله عليك يافخر العرب – الدكتور الفرفوش رزق – عاوزين الإمتحانات بعد المغرب فى رمضان – برضه مش هتعرفنى – دكتور أنا مش عاوزه أعنس خليهم يرحموا طلبة ديكور فى الإمتحانات – صباح الخير يا إتش"، وغيرها من الرسائل الهادفة والساخرة والمدح فى الدكتور الذى قرر أن يتحرك بصورة مختلفة لخدمة الطلاب والإستجابة لشكواهم بصورة عاجلة على فيس بوك.