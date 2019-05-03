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"الجنح" تنتظر بواب وزوجته لمحاكمتهما بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بحلوان

الجمعة، 03 مايو 2019 02:00 ص
"الجنح" تنتظر بواب وزوجته لمحاكمتهما بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بحلوان سرقه شقه -ارشيفيه
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة حلوان بإحالة حارس عقار وزوجته لمحكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة.

 

واعترف المتهمين بسرقة المشغولات الذهبية وقالت المتهمة أنه نظراً لعلمها باحتفاظ مالك الشقة بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية، غافلت ابنته واستولت منها على مفتاح الشقة ، وسلمته لزوجها الذى فتح الباب وسرق المال والمصوغات.

 

وأرشد المتهمين عن المسروقات المخبأة بحديقة عقار مجاور للمنزل محل الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

 

كانت البداية بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من مواطن بسرقة "مبالغ مالية، مشغولات ذهبية، هاتف محمول – بعض المقتنيات" من مسكنه وسلامة المنافذ.

 

تشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن حارس عقار وزوجته هما مرتكبا واقعة السرقة وبضبطهما وفحص البواب تبين سابقة اتهامه بحيازة سلاح دون ترخيص" وبإحالتهما للنيابة باشرت معهما التحقيق وقررت حبسهما على ذمته وأحالتهما على محكمة الجنايات.

 


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