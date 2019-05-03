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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الجمعة، 03 مايو 2019 11:56 ص
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، و الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.
 

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