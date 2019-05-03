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الجمعة، 03 مايو 2019 09:50 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 03 مايو 2019 08:45 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة اعرف كل حاجة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، "الداخلية" تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين فى رمضان ابتهاجًا بالشهر الكريم.
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


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