اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، "الداخلية" تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين فى رمضان ابتهاجًا بالشهر الكريم.







































