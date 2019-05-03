الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة الجمعة، 03 مايو 2019 08:45 م اعرف كل حاجة إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، "الداخلية" تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين فى رمضان ابتهاجًا بالشهر الكريم. "الداخلية" تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين فى رمضان ابتهاجًا بالشهر الكريم منتدى السياحة العالمى يختار مصر نموذجًا لمواجهة الأزمات والخروج منها أكثر صلابة مصطفى مدبولى: التكامل بين مصر ولبنان يعزز دخول البلدين إلى أسواق جديدة سعر الذهب اليوم 3 – 5 – 2019 فى مصر صور.. الصحة: إصابة 15 مواطنًا فى حريق بمنطقة الموسكى البورصة المصرية تربح 1.4 مليار جنيه خلال جلستين فقط بنسبة نمو 0.17% شاهد.. مراسم تدشين غواصة مصرية فى ألمانيا بحضور قائد القوات البحرية الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة مدرب الأهلى عن مواجهة النجوم: انتهى زمن المباريات السهلة تقرير إماراتى: الأهلي السعودى يتوصل لاتفاق مع جروس مدرب الزمالك إضافة تعليق سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة