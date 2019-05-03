اصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى بالكليو 90 بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وتم نقلهم الى مستشفى وادي النطرون وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة.