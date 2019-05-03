إحباط تهريب كمية من العقاقير الطبية والأقراص المخدرة بميناء نويبع البحرى

كتب محمود عبد الراضي

أحبطت أجهزة الأمن تهريب كمية من العقاقير الطبية والأقراص المخدرة غير خالصة الرسوم الجمركية بميناء نويبع البحري، فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب السلع والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية لحماية الإقتصاد الوطنى، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع البحرى - إعتزام أحد الأشخاص (سائق- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية بإسمه على سيارة نقل بمقطورة واردة على عبارة قادمة من ميناء بإحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة المشار إليها فى حضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى" أسفرت أعمالها عن ضبط (كمية كبيرة من العقاقير الطبية البشرية ، والأقراص المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بلغت "17,504 قرص وأمبول وكبسولة وعبوة – 75 بوردة أجهزة كهربائية وكابلات خاصة بها – 89 قطعة إكسسوارات السيارات ).. تم إخفائها داخل مشمول الرسالة المُشار إليها.



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