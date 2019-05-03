"أوقاف الشرقية": تخصيص 339 مسجدا للاعتكاف فى رمضان

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ، أنه عقد اجتماع طارئ مع مديرى الإدارات الفرعية استعدادا لشهر رمضان المعظم .

وأضاف لـ" اليوم السابع" أنه قرر خلال شهر رمضان المبارك إلزام الأئمة بمساجدهم في أوقات العمل الرسمية .وإلزام العمال بتنظيف المساجد قبل شهر رمضان ، وعدم إعطاء الفرصة لغير المصرح لهم بصعود المنبر وإلزام جميع الأئمة بإمامة المصلين في صلاة التراويح .



وأوضح الخطيب أنه سيتم تخصيص 339 مسجدا للاعتكاف خلال شهر رمضان وسيتم متابعة القوافل الدعوية والدروس والملتقيات الفكرية بكل دقة ، كما أعطى أوامره بضرورة ترشيد الكهرباء والماء ، وتشغيل المكيفات والمراوح قبل الصلاة بنصف ساعة وفصلها عقب الصلاة مباشرة ، وتوجيه الشيوخ وأعضاء المقارئ بحضور حلقات القرآن الكريم، مع تفعيل ثلاث غرف عمليات بالمديرية يوميا وكذلك غرفة عمليات بكل إدارة فرعية لمتابعة العمل بشكل مستمر مع تواجد لجنة للفتوى داخل كل إدارة للرد على أسئلة الصيام وأحكامه وغيرها .

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه سيتم تكليف الأئمة المتميزين أصحاب الاصوات الحسنة بصلاة التراويح داخل المساجد الكبرى وإلزام جميع الأئمة والدعاة بخطبة الجمعة المعلن عنها من الوزارة .

كما تم التنبيه على مديري الإدارات بتوجيه جميع الأئمة والدعاة بعدم التعرض لأى موضوعات خلافية تثير الفتنة وقلق المصلين داخل المساجد، والعمل دائما علي النصح بالوسطية الأزهرية بعيدا عن التشدد والتعصب لأفكار متطرفة .