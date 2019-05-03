أهالى قرية الروضة بالمنيا يستقبلون وزير الأوقاف بالزغاريد

كتب فريق المحافظات

استقبل أهالى قرية الروضة التابعة لمركز ملوى فى المنيا، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فور وصوله لافتتاح مسجد الرحمن بالقرية بالزغاريد والتهليل والتكبير.

كان فى استقبال وزير الأوقاف، اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ أشرف قناوى مدير عام أوقاف ملوى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

عقد الوزير فور وصوله لقاء بعدد من الأئمة وخطباء المساجد تناول خلاله أهمية شرح صحيح الدين، وتجديد الخطاب الديني، ونشر الأفكار الصحيحة.

وسوف يلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد، ومحورها شهر رمضان الكريم وعظمته.