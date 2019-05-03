أمن الإسكندرية يضبط مخزن مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص بالإسكندرية، بداخله كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، " كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك لقيامه بتخزين كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المهربة من الخارج (أجنبية الصنع) ومجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، والترويج لتلك المواد عن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، مما يمثل خطراً على صحة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية، لاسيما البضائع المهربة مجهولة المصدر، للحفاظ على صحة المواطنين، وتم ضبط (40800 عبوة مستحضرات تجميل) بدون مستندات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.