8 دول يعطون أصواتهم للوبان فى الانتخابات الأوروبية مقابل 3 لماكرون

كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة 20 مينوت الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن غالبية دول ما وراء البحار التابعين لفرنسا ولكنها خارج حدودها، صوتوا فى الانتخابات الأوروبية لصالح حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف.

وأشارت الصحيفة إلى إقليم مايوت فقد منحها أفضل نسب تصويت فى الانتخابات الأوروبية، على الرغم من أن هذا الأقليم يعرف بامتناعه دوما عن التصويت.

وأوضحت الصحيفة أن 3 دول فقط من أصل 11 دولة من وراء البحار هم من اختاروا حزب الرئيس الحالى ماكرون، بينما اختار الثمانية الباقيين حزب التجمع الوطنى.