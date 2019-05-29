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6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:30 ص
6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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خاطبت نقابة الأطباء، جميع النقابات الفرعية بالمحافظات، بضرورة تنفيذ توصيات مؤتمر النقابات الفرعية ببنى سويف، والخاص بتوعية الأطباء بالخطوات اللازمة فى حالة التعدى عليهم بمكان عملهم، على أن يتم الأخذ بتجربة بنى سويف الناجحة.
 

وأعلنت النقابة، فى بيان، 6 خطوات لحماية الأطباء والمستشفيات من الاعتداءات، وهى:
 

1- فى حالة التعدى على الطبيب، يجرى إبلاغ إدارة مكان العمل "المدير أو من ينوب عنه"، ونقابة الأطباء.

2- وفى حالة عدم استجابة إدارة مكان العمل، يجرى إبلاغ النقابة بمحافظة عمل الطبيب بتقاعس الإدارة عن الإبلاغ.

3- تقديم بلاغ إلى المحامى العام من النقابة الفرعية، بصفتها مندوبًا عن المنشأة الطبية والطبيب المعتدى عليه.

4- عمل بلاغ من النقابة الفرعية ضد إدارة جهة العمل بتهمة التقاعس عن الإبلاغ بواقعة التعدى على موظف أثناء تأدية عمله.

5- إبلاغ النقابة العامة للأطباء على الخط الساخن للجنة شكاوى الأطباء 01095111247 وإرسال تفاصيل الاعتداء على الخط الساخن.

6- ترسل النقابة الفرعية تقريرًا عن واقعة التعدى وما قامت بعمله على الخط الساخن للجنة شكاوى الأطباء.


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