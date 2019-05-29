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3 أدلة تنتظرها جهات التحقيق لإحالة المتهمين بقضية "مخدرات وسلاح الغناترة" للمحكمة

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:00 ص
3 أدلة تنتظرها جهات التحقيق لإحالة المتهمين بقضية "مخدرات وسلاح الغناترة" للمحكمة محكمة - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل نيابة حوادث شمال الجيزة تحقيقاتها مع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تجارة مخدرات الغناترة"، حيث تعمل جهات التحقيق على إعداد قائمة بأدلة الثبوت فى القضية، تمهيدًا لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

تقرير المعمل الكيماوي ..

يعمل رجال المعمل الكيماوي بالجيزة على فحص المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين والتى وزنت نحو 891 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، لكتابة تقرير وافً عنها، وتسليمه لجهات التحقيق؛ للاستناد إليه فى إعداد قائمة أدلة الثبوت.

تقرير المعمل الجنائي ..

فحص المعمل الجنائي الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهمين وهى عبارة عن 6 قطع سلاح ناري (إلية) و 3 بنادق خرطوش وطبنجة وفرد محل 9 مم، فضلًا عن الذخيرة المضبوطة بحوزتهم، وتولى كتابة تقرير وافً عن حالتهم.

تحريات الأمن ..

تسلمت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتى كشفت عن تورط 8 متهمين من العناصر الإجرامية فى الاتجار بالسلاح والمخدرات ومن بينهم "سالم.غ" والشهير بـ"الجزار"، وأخرين من أفراد عائلته، وتنتظر النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة.

 


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الغناترة

اوسيم

تجارة المخدرات

تجارة السلاح


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