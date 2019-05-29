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19 جريمة إرهابية تضرب 9 دول خلال أسبوع.. والعراق فى مقدمة المؤشر

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:24 م
19 جريمة إرهابية تضرب 9 دول خلال أسبوع.. والعراق فى مقدمة المؤشر مؤشر الإرهاب الأسبوعى لمرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء
كتب لؤى على
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تصدر العراق مؤشر الإرهاب فى التقرير الأخير لمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، الذى تناول الأسبوع الثالث من مايو، عبر رصد وتتبع الأحداث والجرائم الإرهابية حول العالم.
 
وبحسب مؤشر الإرهاب الأسبوعى الذى يتناول فيه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء الحوادث الإرهابية حول العالم بالبحث والرصد والتحليل، رصد المؤشر هذا الأسبوع 19 عملية إرهابية ضربت 9 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 281 قتيلا وجريحا.
 
وأشار المرصد، إلى أن عدد التنظيمات الإرهابية التى نفذت تلك العمليات 5 تنظيمات، حلَّ "داعش" فى المركز الأول بـ9 عمليات، وحركة طالبان الأفغانية فى المرتبة الثانية بـ4 عمليات، و"بوكو حرام" فى المركز الثالث بعملية نفذها فى نيجيريا، وحركتا "تحرير الشام" و"الشباب الصومالية" فى المرتبتين الرابعة والخامسة بعملية لكل منهما.
 
وذكر المرصد أن العراق احتل المركز الأول من حيث أكثر الدول التى ضربها الإرهاب هذا الأسبوع، بواقع 7 عمليات نفذها تنظيم "داعش" الإرهابى، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 36 آخرين، وكانت أكثر تلك العمليات دموية التفجير الذى أصاب حافلة لقوات الحشد الشعبى فى بلدة "روز الشرقية" أثناء سفرها من محافظة البصرة الجنوبية. وتستمر الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش فى شنّ هجمات فى أنحاء مختلفة من العراق وذرع العبوات الناسفة.
 
وأوضح المؤشر أن أفغانستان جاءت فى المركز الثانى ضمن مؤشر الدول التى ضربها الإرهاب هذا الأسبوع بواقع 4 عمليات نفذتها حركة "طالبان" أودت بحياة 16 وأوقعت 39 جريحًا. وتنوعت أنماط العمليات بين الهجوم بسيارات مفخخة، ووضع العبوات الناسفة والهجمات المسلحة. كما حلت مالى فى المرتبة الثالثة بعمليتين أودتا بحياة 8 وأصابتا 4 آخرين، ولم تتبنَّ أية ميليشيا تلك الهجمات.
 
وجاءت طاجيكستان فى المرتبة الرابعة من حيث عدد العمليات الإرهابية بواقع عملية لتنظيم "داعش" أسفرت عن قتل 29 نزيلًا وثلاثة حراس خلال أعمال شغب قام بها أعضاء التنظيم فى سجن شديد الحراسة بمدينة "فاخدات" شرقى العاصمة دوشانبى. واختتم المرصد تحليله بذكر أنماط العمليات الإرهابية التى وقعت هذا الأسبوع، واشتملت على (هجوم مسلح، انفجار بواسطة قنبلة، انفجار سيارة، تفجير انتحارى، حرق منازل وإعدامات ميدانية)، وبيَّنَ أن أكثر هذه الأنماط استخدامًا كانت الهجمات المسلحة بواقع 42% من جملة أنماط العمليات، بينما حلت فى المرتبة الثانية التفجيرات بواسطة قنابل بنسبة 26%.
 
مؤشر الإرهاب الأسبوعي
مؤشر الإرهاب الأسبوعى
 
 

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دار الافتاء

مرصد الافتاء

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