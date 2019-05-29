1000 متر لكل شاب.. 15 معلومة عن مشروع "الصوب الزراعية" فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تنفذ الدولة خططا طموحا فى مشروعات استصلاح الأراضى، وفى دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز شباب الخريجين على امتلاك أعمالهم، وفى هذا الإطار المزدوج يأتى مشروع الصوب الزراعية فى الأقصر.

تشهد مدينة الطود شرقى الأقصر تواصلا فى العمل ضمن مشروع "الصوب الزراعية" على مساحة 25 فدانا، لخدمة ودعم شباب المدينة، بواقع 15 فدانا فى نجع خميس بقرية العديسات قبلى، و10 أفدنة فى نجع أبو عربى. ويتابع العمل أولا بأول العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، والدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المدينة.

ويرصد "اليوم السابع" فى تلك السطور أهم المعلومات عن تفاصيل العمل فى المشروع:

1- المشروع عبارة عن تجهيز صوب زراعية على مساحة 25 فدانا لشباب الأقصر.