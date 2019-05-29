1000 متر لكل شاب.. 15 معلومة عن مشروع "الصوب الزراعية" فى الأقصر

تنفذ الدولة خططا طموحا فى مشروعات استصلاح الأراضى، وفى دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز شباب الخريجين على امتلاك أعمالهم، وفى هذا الإطار المزدوج يأتى مشروع الصوب الزراعية فى الأقصر.
تشهد مدينة الطود شرقى الأقصر تواصلا فى العمل ضمن مشروع "الصوب الزراعية" على مساحة 25 فدانا، لخدمة ودعم شباب المدينة، بواقع 15 فدانا فى نجع خميس بقرية العديسات قبلى، و10 أفدنة فى نجع أبو عربى. ويتابع العمل أولا بأول العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، والدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المدينة.
ويرصد "اليوم السابع" فى تلك السطور أهم المعلومات عن تفاصيل العمل فى المشروع:
1- المشروع عبارة عن تجهيز صوب زراعية على مساحة 25 فدانا لشباب الأقصر.
2- تشرف على تجهيز المشروع جمعية "داتا نجع خميس" ومؤسسة مصر الخير.
3- المشروع مقسم لـ15 فدانا فى نجع خميس بقرية العديسات قبلى و10 فى نجع أبو عربى.
4- يأتى المشروع فى إطار خطة التنمية الشاملة فى مجال الأمن الغذائى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
5- المشروع يُعزّز الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.
6- مشروع الصوب الزراعية يجرى تجهيزه بواقع فدان لكل صوبة.
7- ستوزع الصوب على الشباب بواقع 6 قراريط (أكثر من 1000 متر مربع) لكل شاب متقدم من الطود.
8- يستهدف مشروع الصوب الزراعية الجديد إنشاء مجتمعات زراعية وتنموية متكاملة.
9- يسهم فى تطوير مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات.
10- توفر الصوب الزراعية زهور القطف فى الأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها.
11- سيسهم المشروع فى تعظيم الاستفادة من الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب.
12 يعد مشروع الصوب الزراعية خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالصعيد.
13- المشروع يحقق معدلات إنتاجية كبيرة للحاصلات الزراعية واستغلالا جيدا للمساحات.
14- يوفر مياه الرى لاعتماده على آليات الرى الحديث، كما ينتج الخضروات والمحاصيل ذات القيمة التسويقية المرتفعة.
15- يسهم فى تراجع الأسعار بالأسواق بفضل زيادة المعروض من الخضروات.
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