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1 يونيو.. فتح باب التقدم للدورات التدريبية بالخارج لأساتذة الجامعات

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:09 م
1 يونيو.. فتح باب التقدم للدورات التدريبية بالخارج لأساتذة الجامعات جامعات - أرشيفية
وائل ربيعى
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يفتح قطاع البعثات، باب التقدم للإعلان الخامس الخاص بالدورات التدريبية فى التخصص لكافة المجالات لجمع المادة العلمية، 1 يونيو المقبل؛ لإيفاد البعثات العلمية والدراسية بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية.

وأشار الإعلان إلى أن الهدف من البرنامج هو جمع المادة العلمية لما قبل الماجستير لمدة ثلاثة أشهر بالخارج، وجمع المادة العلمية لما قبل الدكتوراه لمدة ستة أشهر خارج الوطن، والتدريب بعد الماجستير للحاصلين على درجة الماجستير وغير المقيدين لدرجة الدكتوراه وقت التقدم للإعلان لمدة ثلاثة أشهر بالخارج.

وأوضح أن التقدم لهذه الدورات يبدأ اعتبارا من 1/6 حتى 31/7/2019 على أن يتم التسجيل على الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات   WWW.mohe-casm.edu.eg على أن يتم تسليم المستندات ورقياً للإدارة العامة للبعثات – بمجمع التحرير.

وأضاف أنه يشترط فى المتقدم لهذه الدورات أن يكون أحد اعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم  بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة  التعيين بجهة الإيفاد عن عاميين وقت التقديم، وألا يقل التقدير العام للدرجة العلمية الأولى عن جيد جدا، وأن يكون المتقدم مسجلاً لدرجة الماجستير أو الدكتوراه (بالنسبة للمتقدمين قبل الماجستير أو قبل الدكتوراه )،  ويجب أن تكون مدة التسجيل ضمن نطاق المدة المسموح بها من قبل الجامعة، وأن يكون حاصلاً على الماجستير في نفس التخصص، والحصول على 5,5 درجة في اختبار IELTS أو 60 درجة في اختبار IBT تويفل – مع مراعاة المستوى اللغوى الأعلى التى تطلبه الجامعات الأجنبية، وألا يكون سبق حصوله على منحة أو بعثة لجمع المادة العلمية، ولا يجوز تغيير دولة الإيفاد أو الجامعة الأجنبية إلا لأسباب طارئة.





 


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