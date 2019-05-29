سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسى مُستجدات الأوضاع على الساحة الليبية

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:27 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسى مُستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، بمدينة جدة السعودية، نظيره التونسي خميس الجهيناوي، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

 

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وفي مقدمتها مُستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك عبر دعم كافة مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات، فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا.

 

وأضاف حافظ أن كل من شكري والجهيناوي تناولا كذلك سُبل تعزيز آليات العمل الإسلامي المُشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وكيفية الإسهام في إنجاح أعمال مؤتمر القمة الإسلامي المُقرر في مكة بعد غد الجمعة، بما يسهم في تعزيز أوجه التعاون الإسلامي البيني ويُحقق تطلعات الشعوب الإسلامية.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شكرى يلتقى نظيره الباكستانى على هامش مشاركته باجتماع وزراء الخارجية التحضيرى

شكري يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

وزير خارجية الأردن يغادر القاهرة بعد زيارة قصيرة التقى خلالها سامح شكرى

وزير الخارجيه

سامح شكرى

أخبار تونس

وزير خارجية تونس

الأوضاع في ليبيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة