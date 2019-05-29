نيابة أمن الدولة تستأنف على قرار إخلاء سبيل متهم بالإضرار بالأمن القومى

كتبت أمنية الموجى

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، منذ قليل، على قرار إخلاء سبيل المتهم معاذ الشرقاوى بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات الجارية معه بمعرفة فى اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

يشار إلى أن الدائرة 32 بمحكمة جنايات القاهرة، المختصة بقضايا الإرهاب، كانت قد قررت إخلاء سبيل المتهم بتدابير احترازية. واتهمت النيابة المذكور بتولى قيادة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعنة الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على المتهم وعدد آخر من المتهمين فى القضية التى تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، فى ضوء إذن قضائى صادر فى هذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا، التى كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى، تفيد بتخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى فى البلاد، الأمر الذى يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت من قبل قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية فى قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة.. إلى جانب إصدار النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح.