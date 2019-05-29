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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:01 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة ، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء ، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ،أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 37

طنطا 20 36

دمنهور 20 33

الإسكندرية 21 29

بلطيم 21 30

مطروح 18 28

السلوم 19 29

سيوة 21 41

بورسعيد 22 28

دمياط 21 29

الزقازيق 19 38

الاسماعيلية 18 37

السويس 20 36

العريش 19 30

رفح 19 30   

رأس سدر 20 37      

نخل 16 35  

نويبع 25 35  

طابا 23 34   

كاترين 20 35

الطور 23 32 

شرم الشيخ 28 37     

الغردقة 26 37

مرسى علم 28 36     

الفيوم 23 39

بنى سويف 23 39     

المنيا 22 39

أسيوط 24 39

سوهاج 25 40

قنا 25 43

الأقصر 27 43

أسوان 31 44 

أبوسمبل 30 43        

الوادى الجديد 27 43

شلاتين 27 38

ابو رماد 26 37        

حلايب 25 34

رأس حدربة 24 34

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 43   

المدينة 31 43

الرياض 26 42

المنامة 32 39

أبوظبى 29 42

الدوحة 31 42

الكويت 29 46

دمشق 17 38

بيروت 23 30

عمان 19 37

القدس 18 31

غزة 19 29    

بغداد 24 43

مسقط 32 38

صنعاء 13 27

الخرطوم 29 40        

طرابلس 18 29        

تونس 15 24

الجزائر 14 20

الرباط 17 29

نواكشوط 22 30

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 33  

اسطنبول 17 29       

اسلام اباد 22 39

نيودلهى 28 44

جاكرتا 25 34

بكين 22 33

كوالالمبور 25 34     

طوكيو 17 23

أثينا 17 28

روما 11 19

باريس 12 17 

مدريد 12 27

برلين 06 17  

لندن 14 16

مونتريال 11 19        

موسكو 18 28         

نيويورك 16 24

واشنطن 22 32

 

 

 

 


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