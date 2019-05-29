ننشر أقوال الشهود فى واقعة قتل إفريقى لصديقه "بمفك" بمدينة بدر

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال الشهود فى واقعة قتل إفريقى لصديقه، بمصنع كراسى بمدينة بدر.

وأكد شهود العيان، أن المتهم والمجنى عليه تربطهم علاقة صداقة قوية منذ فترة طويلة، والجميع تفاجئ بتشاجرهم وبسؤالهم عن سبب المشاجرة برر المتهم بأن المجني عليه نائم طوال فترة العمل، وهو من يقوم بالعمل كاملا فطلبوا منه الانتظار واللجوء للإدارة لكنهم لم يكفوا عن الشجار، ولم نستطع تهدئتها حتي سقط المجني عليه قتيلا بمفك في رأسه، ورغم محاولات إسعافه لكنه قد وافته المنية في الحال.

كان قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تحديد حبس المتهم بقتل زميله طعنا بمفك داخل مصنع كراسى بمدينة بدر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة بدر، بلاغاً من مستشفى بدر العام، يفيد بوفاة عامل بمصنع كراسى كائن بدائرة القسم، یحمل جنسیة إحدى الدول الأفریقیة، بعد إصابته بجرح نافذ بالصدر، وبسؤال العاملين بالمصنع، ذكروا أن مشاجرة نشبت بین المجنى علیه وعامل آخر، -یحمل ذات الجنسیة- لخلافات على العمل فيما بينهما، قام على إثرھا الأخیر بطعنه بمفك كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحیاته وفر هاربا.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتم تشكیل فریق بحث جنائى، أسفرت جھوده عن ضبط المتھم، وبمواجھته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.