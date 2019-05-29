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ننشر أسماء الفائزين بمسابقة لجنة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:44 ص
ننشر أسماء الفائزين بمسابقة لجنة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مسابقة لجنة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم
كتب لؤى على
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أعلنت لجنة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فى مجمع البحوث الإسلامية، جوائز مسابقتها لموسم 1439هجريا/ 2018 ميلاديا، التى أقيمت تحت عنوان (الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فى تنظيم حقوق المرأة).
 
وبحسب نتيجة الجائزة المعلنة، حُجب المركزان الأول والثانى، وفاز بالمركز الثالث الدكتور أحمد صابر أحمد جاب الله رئيس قسم التصحيح بمجلة الأزهر. وفى الجوائز التقديرية فاز كل من: أحمد محمد عكاشة متولى كريم (إمام وخطيب بالأوقاف)، وحمدى عبد العزيز محمود كريم السعداوى (صحفى بجريدة الأهرام)، ووفاء مفتاح (مدرسة ابتدائى من الجزائر)، وأمل بنت سليمان الغنيم (أستاذ مشارك فى تخصص التفسير وعلومه بكلية الآداب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالسعودية).
 
وضمت قائمة الفائزين أيضا: أحمد عبد العاطى محمد متولى دهشان (واعظ بالأزهر الشريف)، ومحمد محروس محمد محمود (إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف)، وأحمد شعبان شحاتة محمد (أخصائى مكتبات بالمعهد الدينى فى بنى مزار)، وهالة قرنى محمد عبد الرحمن (مدرسة لغة عربية بالفيوم)، وطارق السيد عبد الباقى جاد (أستاذ مساعد بقسم اللغة العبرية كلية اللغات والترجمة)، وصبرى عادل إبراهيم إبراهيم العوضى (محامٍ).
 
وأشار تقرير لجنة التحكيم، إلى حجب الجائزتين الأولى والثانية، إذ إن البحوث المقدمة لم ترق للحصول عليهما. ومن المقرر أن تُوزّع الجوائز فى حفل يُعقد بمشيخة الأزهر الشريف فى حديقة الخالدين بالدراسة، فى الحادية عشرة من صباح الثلاثاء 18 يونيو المقبل.

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مسابقة لجنة الإعجاز العلمى

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

الجزائر


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