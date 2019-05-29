نقيب المهندسين: الفارق بين الكليات الحكومية والجامعات الخاصة لن يتجاوز 10%

كتبت آية دعبس

قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة يعمل بكل جد على ملف التعليم الهندسى، واتخذ خطوات غير مسبوقة فى هذا الاتجاه، منوها بالدور المهم الذى تلعبه وزارة التعليم العالى فى مساندة النقابة.

وأضاف "ضاحى"، فى كلمته أمام المجلس الأعلى للنقابة بجلسته الاعتيادية، أن وزارة التعليم العالى أعلنت منذ أيام أن الفارق فى القبول بالكليات والمعاهد الخاصة لن يتجاوز 10% من حد القبول بالجامعات الحكومية، مؤكدا أنه قرار نهائى يُتخذ لأول مرة، تنفيذا لتوجهات مجلس النقابة الحالى وتطلعاته.

وأكد نقيب المهندسين أن التطور الثانى غير المسبوق أيضا يتمثل فى قرار وزارة التعليم العالى بوقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، وهو إنجاز آخر للوزارة، وأحد أهم النقاط التى طمحت لتحقيقها فى هذا الملف المهم، أما الخطوة الثالثة فهى تقييم المعاهد الهندسية الخاصة. متابعا: "التقييم سيتم على عدة أسس مهمة، منها المناهج وعدد الساعات الدراسية وأساليب الامتحانات".

وانعقد المجلس الأعلى للنقابة، برئاسة النقيب المهندس هانى ضاحى، وحضور المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاورى الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.