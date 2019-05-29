نحات عراقى يصمم تمثالأ لزعيم الكوميديا عادل إمام

أنامل عراقية أبدعت عملها وأتقنته جيدا بشكل أذهل الكثيرين عندما رأوا تمثالأ لزعيم الكوميديا المصرية والعربية الفنان القدير عادل إمام.
النحات العراقى "فاضل مسير" انتهى مؤخرا من نحت تمثال من الطين للزعيم والذى جاء فى فترة الاحتفال بعيد ميلاد نجم الكوميديا المصرى، وقال عنه أنه واحداً من الشخصيات التى بقيت فى ذاكرتى وعشت معها طويلاً محاولا مداعبتها بالطين.
فاضل مسير فنان عراقى لكنه يعيش حالياً فى مدينة بوخولت فى بلجيكا، لكنه يتمنى العودة للعيش فى بغداد، وأمنية حياته أن ينشئ متحفا يضم جميع أعماله التى نحتها لشخصيات عراقية وعربية مرموقة، منهم الفنان العراقى يوسف العانى، الفنان سليم البصرى وغيرهم من الرموز العراقية.
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