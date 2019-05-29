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نائب عراقى: واشنطن ليست فى موقع قوة لإرغامنا على تنفيذ العقوبات على إيران

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:05 ص
نائب عراقى: واشنطن ليست فى موقع قوة لإرغامنا على تنفيذ العقوبات على إيران الرئيس العراقى برهم صالح
بغداد (أ ش أ)
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أكد النائب عن تحالف الفتح العراقى حامد الموسوى اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ليست فى موقع قوة لإرغام العراق بتنفيذ ما تريده من عقوبات على إيران، وأن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الطاقة التى تصل إليها من طهران على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال الموسوى -فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "الموقف الأمريكى جاء بعد الضغوط العراقية من قبل الرئاسات الثلاث بشكل مباشر لاستثناء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران"، مشيرا إلى بلاده ستكون المتضرر الأول من تلك العقوبات أن التزم بها لأن ثلث الطاقة التى يستخدمها العراق إما أن تكون باستيراد مباشر من طهران أو عن طريق استيراد غاز لتشغيل المحطات.

وأضاف أن "العراق لن يكون ابدا منطلقا للعدوان على دول الجوار، أو أن يقدم مصلحة دول أخرى على مصلحة شعبه ".

كانت واشنطن قد قررت إعادة فرض عقوباتها على إيران بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووى الذى تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران و"السداسية" الدولية.

 


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