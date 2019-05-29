موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد لطقس الغد



وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة و باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

قال والد الشهيد إسلام مشهور، بطل ملحمة الواحات: "شعرنا بأن دم ابننا لم يذهب هدرًا بعد تسليم مصر الإرهابى هشام العشماوى، وأيقنا أن هناك دولة تلاحق المجرمين وتعاقبهم".

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم صحة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثانى الثانوى"2019/2020".

أصدر القضاء العراقى حكما جديدا بالإعدام على مواطن فرنسى بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، ليرتفع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 7 أشخاص، وفق خبر عاجل ذكرته قناة العربية.

أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا بإرسال 1500 جندى إضافى لردع التحركات الإيرانية المثيرة للشكوك، فى حين قال البنتاجون إن تلك القوات لن تنشر فى العراق أو سوريا، محملا الحرس الثورى الإيرانى المسئولية عن الهجمات ضد ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات‪.

وقعت وزارة الإنتاج الحربى وشركة أدفانسد إنجنيرنج سوليوشنز، مذكرة تفاهم مع شركة التصنيع البريطانية (مايكرو - مش)، للمشاركة فى إنتاج فلاتر هواء لتوربينات الغاز بمحطات الطاقة المصرية، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.