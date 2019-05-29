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مقتل 14 إرهابيا فى إنزال جوى لقوات مكافحة الإرهاب العراقية بمدينة الموصل

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:47 م
مقتل 14 إرهابيا فى إنزال جوى لقوات مكافحة الإرهاب العراقية بمدينة الموصل الجيش العراقى
كتب أحمد جمعة
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قُتل 14 إرهابيا، بينهم انتحاريون وقيادات تنظيمية، خلال اشتباكات تلت عملية إنزال جوى نفذتها وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولى.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، انه استنادا إلى معلومات استخباراتية مؤكدة، استهدفت العملية مقرًّا لعصابات داعش الإرهابية فى قضاء الحضر جنوب غربى مدينة الموصل، ووقعت اشتباكات عقب تنفيذ عملية الإنزال الناجحة ما أسفر عن مقتل 14 داعشيا.

 

 


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