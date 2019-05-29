جاء ذلك عقب اعتماد جمعية برنامج الهبيتات، خلال دورتها الأولى المنعقدة بنيروبي في الفترة من 27-31 مايو الجاري، قائمة الترشيحات الأفريقية، والتي شملت إلى جانب مصر كلا من المغرب وكينيا وأثيوبيا والكاميرون والكونغو الديمقراطية ونيجيريا والسنغال وأنجولا ومالاوي.

ويأتي فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي الجديد تتويجاً للجهود الدبلوماسية المبذولة في قيادة جهود الدول الأعضاء من أجل إصلاح نظام الحوكمة بالبرنامج خلال عامي (2018 و2019)، وتقديراً للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات التخطيط والتنمية الحضرية والعمرانية من بناء المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات إلى إعادة تأهيل مناطق غير اللائقة للسكن، وكذا تأكيداً على اهتمام مصر ببرنامج الهبيتات ومجالات عمله على ضوء استضافة مصر لمكتبي البرنامج الوطني والإقليمي للدول العربية.

ويعد المجلس التنفيذي للهبيتات أحد الأجهزة الفرعية محدودة العضوية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي تم تأسيسها في إطار إصلاح حوكمة البرنامج، ومن بين اختصاصاته إدارة أنشطة البرنامج والإشراف على الميزانية السنوية وفقاً للخطط الاستراتيجية التي تعتمدها جمعية الهبيتات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية في المجالات الاجتماعية والبيئية وتوفير المأوى المناسب للجميع، لاسيما في ظل ما تواجهه المدن من تحديات سكانية وبيئية واقتصادية اجتماعية غير مسبوقة بسبب التوسع الحضري المتسارع.