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مصد طبى: استقرار الحالة الصحية لمدير المباحث الجنائية بأسيوط

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:36 م
مصد طبى: استقرار الحالة الصحية لمدير المباحث الجنائية بأسيوط السيارة مدير أمن اسيوط ومدير المباحث بعد الحادث
أسيوط - هيثم البدرى
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أكد مصدر طبى بمستشفى أسيوط الجامعى، استقرار الحالة الصحية للواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، والعقيد محمد عبد القادر، اللذان كانا يرافقا اللواء جمال شكر مدير الأمن، خلال تفقده الخدمات والتمركزات الأمنية، واللذان أصيبا حال انقلاب سيارتهم أثناء مرورهم على الخدمات فى حملة تأمينية على الطريق الصحراوى الغربى، بكسور متفرقة وكدمات بالجسم.

 

وكان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، قد توفى قبل قليل، جراء إصابته البالغة فى الحادث وأعلن اللواء جمال جمال نور الدين، محافظ أسيوط عن جنازة عسكرية ستكون غدًا أمام مسجد عمر مكرم بالمحافظة.

 
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