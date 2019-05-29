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الأربعاء، 29 مايو 2019 03:24 م
خالد صلاح
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مسعفان ببنى سويف يعيدان أموالا وذهبا لليبيين تعرضوا لحادث سير ..والمحافظ يشكرهم

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:22 م
مسعفان ببنى سويف يعيدان أموالا وذهبا لليبيين تعرضوا لحادث سير ..والمحافظ يشكرهم محافظ بنى سويف مع طقم الإسعاف
بنى سويف - أيمن لطفى
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استقبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، نشأت محمد عبد الله، وجمال محمد إبراهيم، سائق ومسعف "طاقم إحدى سيارات مرفق إسعاف بنى سويف" بعد أن قاما بتسليم مبلغ 27 ألف جنيه ومشغولات ذهبية وأجهزة محمول حديثة وبعض العملات الأجنبية لمواطنين ليبين "من أصل مصرى" الذين أصيبوا فى حادث إنقلاب سيارتهم على الطريق الزراعى بين قريتى أشمنت والزيتون، حيث عثرا المسعف والسائق عليها وهما يؤديان عملهما، وقاما بتسليم المبلغ والمتعلقات عن طريق محضر رسمى بقسم الشرطة.

حيث أعرب محافظ بنى سويف، عن تقديره وسعادته الكبيرة بهذه النماذج الرئعة والقدوة الحسنة فى الأمانة والشهامة، وحرصة على لقاء طاقم الاسعاف، لكى يرسخ لمثل هذه النماذج المتميزة مهنيا وأخلاقيا، وإلقاء الضوء على المتميزين أخلاقيا.

وأبدى جمال إبراهيم "المسعف" فخره باستقبال المحافظ له بمكتبه، وأنه شعر بالتقدير والاحترام وأن هذا اللقاء يعد أكبر وسام وجائزة حصل عليها، مشيرا إلى أن مقابلة المحافظ له تعتبر تشجيعا كبيرا له وزملائه العاملين فى مرفق الإسعاف، مؤكدا على أن المصريين كلهم بداخلهم الخير والأمانة.

بينما أشار نشأت محمد عبد الله "سائق الإسعاف" إلى سعادة أسرته وأقاربه وأصحابه وجيرانه بما فعل ، وأن ما زاد من هذا الشعور حرص المحافظ المستشار هانى عبد الجابر على الاحتفاء به وزميله ، وأنه شعر بتقدير الدولة له.

ومن جانبه قال الدكتور إسلام عساف مدير فرع الأسعاف ببنى سويف "والذى حرص على الحضور معهما فى لقائهما بالمحافظ" أن بطلى هذا الحدث (نشأت، جمال) هما من أكفأ العاملين بمرفق الأسعاف ، وتوج ذلك بهذا التصرف والموقف المشرف، وقوبل من الحكومة بكل التقدير .

ومن جانب أخر بعث المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ليلة القدر.. جاء فيها

(يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب محافظة بنى سويف بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ليلة القدر المباركة ،أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من التقدم والإزدهار، داعياً المولى عزوجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وناصراً للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها)

 

محافظ بنى سويف يكرم طقم الاسعاف (1)
محافظ بنى سويف يكرم طقم الاسعاف

 

محافظ بنى سويف يكرم طقم الاسعاف (2)
محافظ بنى سويف يكرم طقم الاسعاف

 

محافظ بنى سويف يكرم طقم الاسعاف (3)
محافظ بنى سويف يكرم طقم الاسعاف 

 

محافظ بنى سويف يكرم طقم الاسعاف (4)
محافظ بنى سويف يكرم طقم الاسعاف

 

 

 


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بنى سويف

اسعاف بنى سويف

محافظ بنى سويف

تكريم العاملين باسعاف بنى سويف


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