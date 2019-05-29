سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مرشح موريتانى: انتخابات الرئاسة تشهد لأول مرة تناوبا سلميا بين رئيسين منتخبين

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:52 ص
مرشح موريتانى: انتخابات الرئاسة تشهد لأول مرة تناوبا سلميا بين رئيسين منتخبين الرئيس الحالى محمد ولد عبدالعزيز
نواكشوط (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الدفاع الموريتانى السابق الفريق أول محمد ولد الغزوانى مرشح الأغلبية الحاكمة فى موريتانيا للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم "تمثل منعطفا حاسما" فى تاريخ البلاد، موضحا أن هذه الانتخابات ستشهد لأول مرة تناوبا سلميا على السلطة بين رئيسين منتخبين، ولفت إلى تمسك الرئيس الحالى محمد ولد عبدالعزيز بالدستور نصا وروحا.

وأضاف المرشح الرئاسى الموريتانى -فى برنامجه الانتخابى اليوم الأربعاء- أن الاستحقاق الانتخابى يأتى فى ظرف اجتمع فيها عوامل زعزعة الاستقرار فى كثير من البلدان، لا سيما فى منطقة الساحل الإفريقي.

وتابع "إن انتخابات الرئاسة المقررة يوم الثانى والعشرين يونيو المقبل تعتبر منعطفا تاريخيا باعتبار ما نتطلع إليه من استغلال لموارد طبيعية جديدة، تطرح التحديات قدر ما تتيح من الفرص".

وأكد ولد الغزوانى أن برنامجه الانتخابى "يتصدر التعليم والعدالة الاجتماعية أولوياته، ويمنح مكانة متميزة لإرساء دولة قوية وعصرية تخدم المواطن ضمن مناخ سياسى هادئ، ومؤسسات قوية، وإدارة فاعلة".

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

لجنة الانتخابات فى موريتانيا: عدد الناخبين الموريتانيين يبلغ 1544132 ناخبا

موريتانيا تشرع فى إعادة كتابة تاريخها

ارتفاع عدد المتقدمين لرئاسة موريتانيا إلى 8 مرشحين

مؤشرات.. الحزب الحاكم والمعارضة الإسلامية يتصدران انتخابات موريتانيا

موريتانيا

انتخابات موريتانيا

الانتخابات الموريتانيه

انتخابات الرئاسه فى موريتانيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة