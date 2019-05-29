سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 02:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بالقانون الجديد

مخالفات تعرضك للحبس...تعرف على عقوبة تعطيل حركة المرور أمام السيارات

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:58 ص
مخالفات تعرضك للحبس...تعرف على عقوبة تعطيل حركة المرور أمام السيارات مرور ،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

-تعطيل حركة المرور بالطريق

تندرج تلك المخالفة فى قانون المرور الجديد ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

- كتابة أو رسم أو إضافة ملصقات أو معلقات على المركبة أو زجاجها

وضعت تلك المخالفة بقانون المرور الجديد يتم خصمها من السائق حال ارتكاب المخالفة مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"المرور" يضبط 4297 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

المرور يضبط 3408 مخالفات مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول

مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

اخبار الحوادث

اخبار المرور

قانون المرور الجديد

حبس السائق

تعطيل حركة المرور

اخبار مصر

كتابة و رسم على زجاج السيارة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الرجوع الى أعلى الصفحة