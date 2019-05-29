محافظ كفرالشيخ يناقش تقارير متابعة وتطبيق الأمن والسلامة بمدارس المحافظة

ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تقارير متابعة وتطبيق معايير الأمن والسلامة بمدارس المحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضمان توفير آليات الامن والسلامة المهنية لجميع المدارس والمنشآت التعليمية، والتأكد من تغطية البلاعات، وإصلاح وتغطية فيش الكهرباء والأسلاك المكشوفة، والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والعواميد والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق، والتأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية، وإزالة أى أجسام معدنية قد تتسبب فى إيذاء الطلاب.

كلف محافظ كفرالشيخ، بإعطاء مهلة 10 أيام، لنقل كل الأعمدة المتواجدة داخل سور المدارس، وقفل كل البيارات المفتوحة داخل سور المدارس، ومراجعة وصلات وفيش الكهرباء، مؤكداً على أهمية مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس، والتأكيد على دور مسئول الأمن فى المديرية والإدارات التعليمية للحفاظ على السلامة المهنية داخل المدارس.

كما قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، سيتم إطلاق التيار الكهربى لإنارة أول 2 كيلومتر، على الطريق الدولى الساحلى خلال أيام قبل عيد الفطر المبارك، مؤكدا تم الانتهاء من تجهيز 30 كيلومترا من مسافة 70 كيلومترا بالطريق الدولى الساحلى، وسيتم تشغيل التيار الكهربائى بشكل تجريبى فى أحد النقاط المتواجدة على الطريق والتى تبلغ 15 نقطة بمسافة 30 كيلومترا على الطريق الدولى الساحلى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه ناقش معوقات توصيل الكهرباء لمشروعات الإسكان الاجتماعى بسيدى سالم ومطوبس، وتوصيل المرافق لمشروع الإسكان بمدينة كفر الشيخ، وأنه كلف المهندس عاصم قطان، وكيل وزارة الكهرباء، بإنهاء جميع المعوقات، لصالح مشروعات الإسكان.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه وجه وكيل وزارة الإسكان بحل مشكلة توصيل الكهرباء لإسكان برمبال الاجتماعى، وإنارة برج النيل 1 بمدينة دسوق، بتركيب لوحة الجهد المنخفض وتتعهد شركة الكهرباء بتوريد الكابل.

كما أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أن المحافظة استعدت لامتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ووزارة الداخلية ممثلة فى مديرية الأمن والمرور ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التعليمية ومرفق الكهرباء ومياه الشرب، وكافة الأجهزة المعنية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على استعداد كافة اللجان باستقبال طلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم 8، يونيه المقبل متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً على توفير كافة الإمكانيات لإنجاح أعمال الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن نسبة الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوى النظام الجديد وصلت لـ100%، مؤكداً على متابعة وحل كل المشاكل الفنية، والمتعلقة بالامتحانات الإلكترونية والتى لم يكن مصدرها المحافظة، ولكن مصدرها من الربط مع الوزارة بالشبكة الداخلية للوزارة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه سيتم الانتهاء من امتحانات الصف الأول الثانوى يوم السبت القادم، وبذلك يتم إغلاق العام الدراسى الحالى 2018/2019 حيث يؤدى الطلاب امتحانات فى الأول من يونيه المقبل بدلاً من يوم الخميس الماضى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من موسم امتحان النقل للعام الدراسى 2018/2019 بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، على أن تبدأ بعد ذلك أعمال الصيانة بالمدارس.