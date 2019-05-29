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الأربعاء، 29 مايو 2019 04:59 م
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محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء الكورنيش الجديد على قناة الاتصال

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:40 م
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء الكورنيش الجديد على قناة الاتصال جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، الإنتهاء من 50% من أعمال إنشاء الكورنيش الجديد علي قناة الاتصال.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد سير العمل فى إنشاء الكورنيش الجديد، الذى يجرى اقامته على قناة الاتصال والذى يدعم الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة المجاورة للكورنيش. 
 
وشدد "الغضبان"، علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر في إنشاء الكورنيش، مشيرًا إلى أن الكورنيش الجديد يبلغ طولة حوالي 3 كيلو متر ويجري إنشائه علي مرحلتين الأولي بطول 600 متر والثانية يستكمل الكورنيش باكملة. 
 
وأصدر محافظ بورسعيد توجيهاته إلى رئيس حى الضواحى برفع كفاءة الطريق المؤدى إلى الكورنيش الجديد بداية من منطقة الإسراء وإزالة كافة الاشغالات. كما التقى المحافظ خلال جولته بعدد من أهالى منطقة الإسراء وطالب منهم بمساعدة الأجهزة التنفيذية فى الارتقاء بالمنطقة.
 
ويضم الكورنيش الجديد عدد من الخدمات التى تجعل منه مزار سياحى لأبناء المدينة وزوارها وسيضيف إلى بورسعيد منطقة سياحية جديدة لأول مرة وسيتم من خلالة تعظيم استغلال موقعة الفريد ولتكون المنطقة هى أول واجهة سياحية تقابل زاور بورسعيد القادمين من طريق الإسماعيلية.
 
 
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال (1)
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال 
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال (2)
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال 
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال (4)
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال 
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال (6)
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال 
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال (7)
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال 
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال (10)
جولة محافظ بورسعيد على قناة الاتصال 
 

 


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